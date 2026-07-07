سجل فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 20 مخالفة في 6 شهور، شملت استخدام مصادر المياه دون تراخيص نظامية وآبارٍ محفورة سابقًا دون ترخيص، داعيًا المزارعين وأصحاب الآبار إلى سرعة تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المخصصة للحصول على رخص «الاستخدام».

وأفاد مدير عام الفرع المهندس وليد آل دغيس، أن المخالفات توزعت بين العاصمة المقدسة والجموم وجدة، مؤكدًا أن الرقابة تهدف إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية وحماية الموارد المائية واستدامتها، مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات تشمل تشغيل الآبار دون ترخيص، أو بعد انتهاء الرخصة، أو تغيير نشاط الاستخدام، أو تجاوز كميات الضخ المصرح بها، وأن العقوبات تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى غرامة 150 ألف ريال.