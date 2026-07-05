أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إتاحة التقديم للطلاب والطالبات السعوديين على برامج البكالوريوس للعام الجامعي 1448، عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، ويستمر التقديم حتى الـ 4 من شهر صفر المقبل.

وأفادت الجامعة أن القبول يشمل المسارين النظري والعملي، ويتيح للمتقدمين الاختيار بين 18 تخصصاً في 10 كليات بالجامعة وفق معايير القبول، وتشمل كليات: الشريعة، والقانون، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والعقيدة والدعوة، والأعمال، والهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم.

ودعت الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر منصة «قبول»، والاطلاع على دليل استخدام المنصة، إضافة إلى دليل القبول لمرحلة البكالوريوس المخصص للطلاب السعوديين، للتعرف على ضوابط وشروط القبول وآلية التقديم، واستكمال إجراءات التقديم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المدة المحددة.

وبيّنت الجامعة أن المنصة الوطنية للقبول الموحد تتيح للطلبة استعراض التخصصات الجامعية المتاحة، وإضافة قائمة الرغبات، ومتابعة تحديثات وإجراءات القبول إلكترونياً، بما يسهم في تيسير إجراءات القبول الجامعي، وتمكين الطلبة من اختيار التخصصات الأكاديمية؛ بما يتوافق مع ميولهم وطموحاتهم التعليمية، ورفع كفاءة إجراءات القبول، وتعزيز تجربة المستفيدين، وتعزيز فرص الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية، وفق معايير واضحة وإجراءات إلكترونية ميسرة.