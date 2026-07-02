استكمالًا لبحث مخرجات تنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري التاسع عشر بجدة بتاريخ 28 أبريل 2026، والهادفة إلى وضع توصيات تعزّز سلاسل إمداد الطاقة في دول المجلس، عُقد أمس الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد مبارك بن دينه، وبمشاركة الوزراء المعنيين بالطاقة في دول المجلس.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أن هذا الاجتماع يجسد حرص دول المجلس على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة، باعتباره من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وبما يسهم في دعم أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، ورفع مستوى التكامل بين دول المجلس في هذا القطاع الحيوي.



كما عبّر الأمين العام عن خالص شكره وتقديره للوزراء المشاركين على جهودهم المتواصلة ودعمهم لأعمال اللجنة، وما يبذلونه من تنسيق مشترك يعزّز مسيرة التكامل الخليجي، ويقوي أمن الطاقة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يحقق مصالح دول المجلس ويتماشى مع تطلعاتها المستقبلية.