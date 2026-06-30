التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر الضيافة بالعاصمة الصينية بكين اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية، بما يسهم في دعم أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة، والصناعة، وسلاسل الإمداد، والتقنيات المتقدمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنمية الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.