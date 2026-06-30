استقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في قصر بيان اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم.