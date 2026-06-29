أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، إضافة إلى تهديد أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة، في بيانها أمس، أن المملكة ترفض رفضاً قاطعاً هذه الاعتداءات التي تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية سيادتهما وأمنهما وصون استقرارهما.