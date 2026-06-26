سجّلت الهيئة العامة للطيران المدني في تقريرها لشهر مايو 2026م، 2155 شكوى رفعها المسافرون ضد الناقلات الجوية الوطنية، وفق مؤشر تصنيف أداء الشكاوى الصادر اليوم.

وجاءت الخطوط السعودية كأقل شركات الطيران شكاوى بمعدل 43 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة بلغت 81%، تلاها طيران ناس بمعدل 58 شكوى وبمعالجة 100%، ثم طيران أديل بمعدل 90 شكوى وبنسبة معالجة 99%. وتصدّرت شكاوى الرحلات قائمة التصنيفات الأكثر تداولًا، تلتها التذاكر ثم الأمتعة.

وفيما يخص المطارات، حقق مطار الملك خالد الدولي أقل نسبة شكاوى بين المطارات الدولية التي يتجاوز عدد مسافريها 6 ملايين سنويًا، بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر (13 شكوى) وبمعالجة 100%. كما جاء مطار الأمير نايف الدولي الأقل شكاوى بين المطارات الدولية التي يقل عدد مسافريها عن 6 ملايين، بنسبة 1% (شكوى واحدة) وبمعالجة 100%.

أما في فئة المطارات الداخلية، فسجّل مطار الملك سعود أقل الشكاوى بنسبة 3% لكل 100 ألف مسافر (شكوى واحدة) وبمعالجة 100%.