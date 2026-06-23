شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة الأردنية عمّان أمس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل العربي المشترك، وسبل دعم منظومة جامعة الدول العربية وتطوير آليات عملها بما يحقق تطلعات الدول الأعضاء فيها.

كما جرت مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بما فيها الترحيب بالاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاتفاق شامل يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، أعلن وزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رسمياً، اعتماد المجلس قرار تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية بتفويض من القادة العرب، اعتباراً من بداية يوليو القادم، متمنياً له نيابة عن الدول الأعضاء بالمجلس التوفيق والنجاح في قيادة الجامعة ومواصلة تطوير العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.