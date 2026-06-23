تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظّم جامعة أم القرى خلال الفترة من 20 إلى 21 ربيع الأول 1448هـ الموافق 2–3 سبتمبر 2026م، الملتقى العلمي الـ26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية في العابدية، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة والزيارة.

وأكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي محمد آل مذهب، أن الرعاية الكريمة للملتقى تجسّد اهتمام القيادة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتسخير مخرجاته لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. وأوضح أن الملتقى يسعى إلى تقديم حلول علمية وتقنية مبتكرة ترتقي بتجربة الحجاج والمعتمرين والزوّار، وتثري أبعادها الدينية والثقافية والإنسانية.

وأشار إلى أن النسخة الـ26 تُقام تحت شعار «التميّز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة»، وتشمل جلسات علمية وورش عمل متخصصة تستعرض أحدث الممارسات والتجارب البحثية في مجالات إدارة الحشود، والتحوّل الرقمي، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والابتكار في خدمة ضيوف الرحمن.

وسيُصاحب الملتقى معرض علمي ومعرفي يستعرض أبرز المبادرات والخدمات والابتكارات وأوراق العمل البحثية المرتبطة بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، إلى جانب إقامة النسخة الرابعة من «حجاثون»، الذي يستقطب الطلبة والباحثين وروّاد الأعمال لتقديم حلول وأفكار ابتكارية تعزّز التكامل بين الجهات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية، وتدعم إنتاج حلول علمية نوعية تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الحج والعمرة.

وتواصل الجامعة، ممثلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، استعداداتها العلمية والتنظيمية لإقامة الملتقى، من خلال بحث أحدث الدراسات والابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوّار، وتعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية والخدمية بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة.