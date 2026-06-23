أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن حصول تجمع حائل الصحي على شهادة «أفضل بيئة عمل» الدولية يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة، وحرصها على تطوير جودة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح، في تصريح لـ«عكاظ»، أن الشهادة تمثل مؤشرًا على نضج بيئة العمل داخل التجمع، مؤكدًا أن نجاح التحول الصحي يبدأ من تمكين الكوادر وتحسين بيئة العمل، لينعكس أثره على جودة الرعاية الصحية وتجربة المستفيد.

وأشار إلى أن الاعتماد الدولي يعزز الثقة والانتماء والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في رفع كفاءة فرق العمل وتقديم خدمات صحية أكثر جودة، مثمنا جهود منسوبي تجمع حائل الصحي، ومشيدًا بدور الرئيس التنفيذي المهندس حاتم الرشدان، في قيادة مسيرة التطوير وتعزيز ثقافة الجودة وتمكين الكوادر الصحية.

وأكد أمير حائل، أن قيمة الشهادة تتجاوز التكريم إلى ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي وتحسين الأداء، مبينًا أن جودة الخدمة الصحية ترتبط بوجود موظف متمكن وفريق مستقر وقيادة تؤمن بأن الإنسان أساس التحول.

وشدد على أهمية استثمار هذا الإنجاز في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية المنشآت ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن طموح المنطقة يتمثل في أن تكون حائل نموذجًا في جودة الرعاية الصحية وكفاءة التشغيل وبيئات العمل الجاذبة.