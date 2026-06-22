شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي ينعقد بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، قبيل انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية لا سيما المستجدات المتعلقة بالاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات تفصيلية، كما جرت مناقشة أبرز القضايا في المنطقة وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، وأهمية تضافر الجهود كافة بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي، ويحول دون تفاقم التداعيات الأمنية على دول المنطقة.

حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.