توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على منطقة المدينة المنورة من غدٍ (الأحد) حتى الأربعاء، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.



ودعا المركز الجميع إلى اتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة التحديثات والمستجدات الجوية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق «أنواء»، والالتزام بالإرشادات الوقائية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.



كما نبه مركز الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.