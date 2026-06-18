قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، محمد عبدالله البريثن، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وذلك خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة تونس.

وخلال اللقاء، أكد السفير البريثن عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وما تتميز به من متانة وتاريخ مشترك، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، رحّب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالسفير البريثن، متمنيًا له التوفيق في مهماته، ومؤكدًا بدوره عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وما تشهده من تعاون مستمر على المستويات كافة.