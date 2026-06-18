التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، الذي قدّم له إيجازًا عن سير العمل في جميع القطاعات الأمنية بالأمن العام في المنطقة خلال الفترة الماضية.

ونوّه الأمير تركي بما توليه القيادة الرشيدة، من اهتمام بتوفير الإمكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة كافة، في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن، مثمنًا جهود رجال الأمن وما يقدمونه من خدمات أمنية للحفاظ على أمن ومقدرات الوطن وساكنيه.