أمير نجران يطلع على أعمال ومهمات مكتب وحدة الرؤية بالإمارة

اطلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على أعمال ومهمات مكتب وحدة الرؤية بالإمارة، بحضور وكيل الإمارة ماهر بن صالح المونس.

واستمع إلى شرحٍ من مدير مكتب وحدة الرؤية عبدالعزيز بن مانع آل نصيب، عن أبرز أعمال المكتب وجهوده في متابعة المؤشرات المسندة للإمارة، وآليات قياس الأداء، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة المخرجات.



ونوه أمير منطقة نجران بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الإدارات والأجهزة الحكومية بما يسهم في رفع مستوى الإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية.

من جهته قدم وكيل الإمارة الشكر لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائمة الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.