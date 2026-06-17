توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، وعلى أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، وحائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
الأرصاد: أمطار رعدية على 4 مناطق
توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، وعلى أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، وحائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
The National Center of Meteorology expects in its weather report today (Wednesday) that the activity of surface winds, which stir up dust and sand and limit horizontal visibility, will continue in parts of the regions of Tabuk, Medina, Mecca, Asir, and Jazan, with visibility potentially reaching near zero in the coastal areas. This will also affect parts of the Eastern, Riyadh, and Hail regions, while thunderstorms are still expected in parts of the highlands of Jazan, Asir, Al-Baha, and Mecca.
The report indicated that the surface wind movement over the Red Sea will be from the southwest to northwest at a speed of 25-50 km/h, with wave heights ranging from one to two and a half meters, and the sea condition will be moderate to rough.
In the Arabian Gulf, the surface winds will be from the northwest to north at a speed of 20-45 km/h, with wave heights ranging from one to two and a half meters, and the sea condition will be moderate to rough.