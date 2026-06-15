أكد المستشار بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الدكتور فرحات الحرشاني أن الإرهاب ظاهرة تاريخية عرفتها المجتمعات الإنسانية عبر العصور، ولا يرتبط بدين أو حضارة أو ثقافة بعينها، وذلك خلال محاضرة علمية بعنوان «الإرهاب عبر التاريخ» نظمها التحالف بحضور الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيه.

واستعرض الحرشاني الجذور التاريخية للإرهاب، موضحًا أن هذه الظاهرة سبقت ظهور الإسلام بقرون طويلة، واستند في ذلك إلى شواهد تاريخية وأكاديمية تؤكد وجودها في حضارات وثقافات متعددة.

كما تناولت المحاضرة المفاهيم المغلوطة التي تربط الإرهاب بالإسلام، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يقوم على حفظ النفس الإنسانية وصيانة الحقوق، ويحرم الاعتداء على الأبرياء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الهادفة إلى تعزيز الوعي الفكري، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ الفهم العلمي والموضوعي لظاهرة الإرهاب، بما يدعم الجهود الدولية في مكافحة التطرف بجميع أشكاله.