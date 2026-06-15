وصف الدولي السابق لاعب فريق القادسية خالد جاسم اللقاء الذي سيجمع منتخبنا الوطني بمنتخب الأوروغواي بـ«المواجهة الصعبة»، نظراً إلى أن كلا المنتخبين سيدخلان المباراة من أجل النقاط الثلاث خصوصاً أنها المباراة الأولى لهما في كأس العالم 2026.



وقال جاسم في حديثه لـ«عكاظ»: «المباراة كبيرة مليئة بالتحديات الفنية والتكتيكية. المنتخب السعودي سوف يدخل المباراة من أجل الفوز أو التعادل على أقل تقدير، خصوصا أنه سيقابل خصماً عنيداً ولا يستهان به. أعتقد أن مدرب منتخبنا الوطني دونيس سيدخل المباراة بشكل مختلف، خصوصاً بعد المباريات الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب، وسيحرص على خطف النقاط الثلاث التي ستكون قفزة نوعية لصالح منتخبنا في الجولات القادمة.



أما منتخب الأوروغواي فلن يكون صيداً سهلاً لمنتخبنا الوطني، وهو من المنتخبات القوية التي يحسب لها ألف حساب، ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ولديهم إمكانيات كبيرة ويصنعون الفارق في أي دقيقة من المباراة، ولا شك أن مدرب منتخب الأوروغواي تابع منتخبنا بشكل جيد ودرس لاعبينا قبل المواجهة المرتقبة».



وتمنى جاسم في نهاية حديثه أن يحقق المنتخب السعودي الفوز في مباراة الأوروغواي ويقتنص النقاط الثلاث التي ستكون مهمة بالنسبة لنا، خصوصاً أنها في بداية المشوار في كأس العالم 2026.