أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السعودية يمكنها إنشاء خطوط أنابيب تمرُّ عبر أراضيها لتصل إلى البحر الأحمر، ثم يتم إيصالها عبر مصر إلى البحر الأبيض المتوسط، ضمن جهود دولية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها لقناة (TF1) الفرنسية قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيان: إنه يمكن العمل على إنشاء خطوط أنابيب غاز تمر عبر العراق وسوريا ولبنان لتخرج من منافذ أخرى، بالإضافة إلى تمكين دولة الإمارات من امتلاك خطوط أنابيب تخرج من الجانب الآخر للمضيق.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو إيجاد مسارات بديلة لنقل الطاقة، مشدداً على أن ذلك يتطلب بناء بنية تحتية ضخمة، ويمثل التزاماً أساسياً لمجموعة السبع.

وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعرب ماكرون عن تقييمه الإيجابي له، قائلاً: «هذا أمر جيد»، وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا وسنبدأ بالتحرك والحشد اعتباراً من هذا المساء».

وأشار ماكرون إلى أن العمل لن يقتصر على أعضاء مجموعة السبع، بل سيمتد إلى الشركاء المدعوين، لافتاً إلى وجود جلسة مخصصة للمسألة الإيرانية والوضع في الشرق الأوسط تشارك فيها مصر والإمارات وقطر.

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لتحويل الاتفاق إلى واقع، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي، مؤكداً أن ذلك أمر بالغ الأهمية لمواطني دول العالم كافة، لأن نحو ربع إنتاج النفط والغاز العالمي يمر عبر هذا المضيق.

وكشف ماكرون عن الاستعداد العسكري الفرنسي، مشيراً إلى وجود بعثة مشتركة مع بريطانيا، ومشاركة دول أخرى مثل هولندا وإيطاليا، معلناً جاهزية حاملة الطائرات (شارل ديجول) مع كل القطع البحرية المرافقة لها، التي يمكن نشرها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وفيما يتعلق باحتمال فرض رسوم عبور على المضيق، حذر ماكرون من أن هذا الإجراء سيخلق سابقة خطيرة ترفع الأسعار عالمياً، مؤكداً أنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وأن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثه.

وختم ماكرون تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتفاق قد أُبرم، وأن هناك ملاحق سيتم وضع صيغتها النهائية (الجمعة المقبل)، داعياً إلى توخي اليقظة الكاملة في الساعات القادمة.

تصريحات ماكرون تأتي في توقيت حساس، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط تطورات دبلوماسية متسارعة حول الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وتعكس التصريحات الاهتمام الفرنسي والأوروبي بأمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل التوترات التي أدت إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.