تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قيادة جهودها الوطنية في بناء القدرات والكفاءات بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بدعم القيادة الرشيدة وتجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في إعداد الإنسان وتمكينه بتقنيات المستقبل.

وبالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026، تجاوز عدد المستفيدين من برامج «سدايا» التدريبية أكثر من 1.56 مليون مواطن ومواطنة، بينهم نحو 14.5 ألف مختص وخبير، إضافة إلى تدريب أكثر من 278 قائدًا حكوميًا وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «سماي» بالشراكة مع 11 وزارة لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

كما نجحت مبادرة «مليون سعودي للذكاء الاصطناعي - سماي» في تدريب أكثر من مليون مواطن ومواطنة ومنحهم شهادات معتمدة، فيما أسهمت هذه الجهود في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي لعام 2026، والثانية عالميًا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي.

وعززت «سدايا» منظومة التأهيل بإطلاق منصة «أذكى X» والإطار الوطني للمعايير المهنية، إلى جانب تنظيم المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026)، الذي استقطب أكثر من 30 ألف مشارك، وأسفر عن إطلاق 7 مبادرات نوعية، وتوقيع 27 اتفاقية، وإطلاق 40 برنامجًا أكاديميًا في 14 جامعة، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة الابتكار وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.