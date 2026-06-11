تُنظِّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026»، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، ويضم الجناح 10 جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض القدرات الصناعية والخدمية في مجالات القطاع كافة.

ويشارك ضمن الجناح السعودي إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، جهات عدة من القطاعين العام والخاص، وتُجسِّد مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026»، ريادة المملكة في بناء وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، يرتكز على أطر تشريعية ولوائح محكمة؛ بما يدعم جهود التوطين والتمكين والازدهار لهذا القطاع الحيوي.

ويهدف الجناح إلى استقبال المستثمرين في القطاع، وتسليط الضوء على أبرز القدرات الصناعية، والتقدّم الذي أحرزته المملكة في القطاع، والتعريف بالجهود المبذولة لتمكين الشركات العاملة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.

وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر الجناح السعودي على إبراز جهودها التكاملية مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، عبر تمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية؛ لنقل وتوطين التقنية مع استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية.

وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» ضمن جهود الهيئة لرفع الجاهزية العسكرية، وتطوير القدرات الصناعية؛ بهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول 2030م.