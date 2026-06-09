طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتحفيز نشاط بيع الكهرباء بالجملة، ومتابعة التزام المنشآت الحكومية الحيوية والحساسة بتوفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية، وفقاً لما تحدده الجهات المختصة.

وأصدر المجلس، في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، قراراً طالب فيه المركز الوطني للأرصاد بتبنّي أنظمة هجينة تدمج ما بين الذكاء الاصطناعي والطرق التقليدية للتنبؤ بالطقس والتغييرات المناخية والظواهر الجوية. ودعا وكالة الأنباء إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة خصخصة الجريدة الرسمية (أم القرى)، وتحويلها إلى شركة حكومية، مع توحيد وسائل نشر الإعلانات الحكومية في الجريدة؛ لتمكينها من تعزيز إيراداتها بشكل مباشر.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق. وطالب عضو المجلس أسامة الربيعة الهيئة العامة للطرق بعمل دراسات لخلق فرص استثمارية على الطرق وتنويع مصادر الدخل تحقيقاً للاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق، وكذلك رفع مستوى السلامة في الطرق بتخفيض ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق من خلال ﺗﺮﻛﯿﺐ أﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ المناطق.

التركي لـ«هيئة الطرق»:

استفيدوا من التجارب الدولية

دعا عضو المجلس اللواء منصور التركي، الهيئة العامة للطرق، إلى ضرورة توفير حلول لمعالجة أضرار مطبات السرعة التقليدية على المركبات، موضحاً عدم قدرة المطبات على تحقيق الأهداف المنشودة منها لتهدئة سرعة المركبات في المناطق الآهلة، وذهب في مداخلته إلى عدم كفاية الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق، من خلال ورش العمل والرد على الاستفسارات لرفع الوعي بكود الطرق السعودي، وطالب الهيئة بتطوير دليل مرجعي شامل للحلول الهندسية الخاصة بتهدئة المرور على الطرق داخل النطاق العمراني وفق ما تضمنه كود الطرق السعودي، بالاستفادة من التجارب الدولية، والتنسيق مع الجامعات لعقد دورات خاصة لتأهيل وتدريب مهندسي المرور والطرق والنقل في كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ وتشغيل الطرق على تطبيق كود الطرق السعودي في تنفيذ مهماتهم.

النجار: رفع مستوى سلامة الطرق

من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، الهيئة العامة للطرق بتطوير مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لتطبيق كود الطرق السعودي والمعايير الفنية والهندسية على تحسين جودة الطرق وخفض معدلات التدهور ورفع مستويات السلامة، وتضمين نتائجها في تقاريرها السنوية، وإعداد استراتيجية وطنية لإدارة أصول الطرق والجسور تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وربط أولويات الصيانة بعمر الأصل ومستوى المخاطر والعائد الاقتصادي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الإنفاق واستدامة الأصول الحكومية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير مؤشرات وطنية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات الطرق وربطها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير منظومة تسهم في إدارة مخاطر المشاريع تعتمد على مؤشرات الإنذار المبكر وتحليل البيانات للتنبؤ بالمشروعات المعرضة للتعثر قبل وقوعه، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الرؤية في كفاءة تنفيذ المشروعات الحكومية.

الهزاني: أخلاقيات البحث تضبط الهندسة الوراثية

عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، شدّدت على أن لدى السعودية قوانين صارمة تحكم أخلاقيات البحث العلمي، ومنها أبحاث الهندسة الوراثية، وأوضحت أن الجامعات ومراكز الأبحاث في كل المناطق لا تسمح للباحثين بالعمل في موضوعات الهندسة الوراثية، ولا يتم تمويلها إلا بموافقة مسبقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي التابعة للجهة.

حجاب لـ«الإسلامية»: عالجوا ضعف بند الصيانة والتشغيل

طالب عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، وزارة الشؤون الإسلامية بزيادة البند المخصص للصيانة والنظافة والتشغيل بما يضمن تغطية خدمات المساجد كافة واستحداث بند مستقل لأعمال الإنشاء والهدم وإعادة البناء والترميم، والعمل على توسيع نطاقه ليشمل كل المناطق الطرفية، وتطلّع الحازمي لإضافة البدلات والامتيازات للأئمة والمؤذنين من تأمين صحي وبدل نقل وبدل سكن، ودعا إلى تحسين عقود وظائف الخطة الوطنية بمميزات مالية إضافية تحقق للشباب والشابات آمالهم من هذه الوظائف وثباتهم فيها وتمسكهم بها، وفي الوقت نفسه تحقق للوزارة تغطية احتياجها، واستدامة مواردها البشرية.