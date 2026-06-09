ينتظم صباح الأحد القادم، طلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية، لبدء الاختبارات التحريرية لنهاية العام الدراسي الحالي 1447هـ.

ويتخلف عن أداء الاختبارات طلاب وطالبات 4 إدارات تعليمية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف)، الذين سيؤدون الاختبارات في السادس من محرم القادم حسب التقويم الدراسي، الذي أعلنته وزارة التعليم مراعاة لموسم الحج في هذه المدن والمحافظات.

وتشمل بداية الاختبارات المدارس التي طبقت نظام التعليم المدمج خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي، ومن ضمنها بعض مدارس العاصمة المقدسة، إذ ستستمر اختباراتهم لمدة أسبوعين، وتؤدى الاختبارات في أيام الدراسة الحضورية.

وشددت وزارة التعليم، على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وأزمنة الاختبارات لكافة المواد الدراسية، مع تنفيذ أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني أولاً بأول، لضمان إعلان النتائج النهائية في الأوقات المحددة، وتنفيذ اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في المواد الدراسية في الأسبوع الذي يسبق بدء الإجازة الصيفية لهذا العام، التي ستبدأ بنهاية دوام العاشر من محرم القادم، ما عدا طلاب وطالبات الإدارات التعليمية الأربع المستثناة، الذين سيتمتعون بالإجازة بنهاية السابع عشر من محرم.