كرّم محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، مساء أمس الأول (الأحد)، المشاركين من القادة الكشفيين والفتية والشباب الذين أسهموا في أعمال معسكرات الخدمة العامة التي نظمتها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام؛ لخدمة ضيوف الرحمن.



وتضمن الحفل الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء، كلمات للمشاركين من القادة الكشفيين، أكدوا خلالها أن ما قدموه من جهود يأتي امتداداً للدور الذي تضطلع به مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتجسيداً لرسالة الكشافة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع.



وشاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض أبرز الجهود والمبادرات التي نفذتها الوحدات الكشفية التابعة للجنة خلال موسم الحج، وما قدمه المشاركون من خدمات إرشادية وإنسانية وتنظيمية أسهمت في خدمة الحجاج ودعم أعمال الجهات ذات العلاقة.