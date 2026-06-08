أبلغ المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن الجوازات تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لمغادرة الحجاج عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأوضح أنه تم تعزيز أعمال الجوازات بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الدولية، وفق خطط تشغيلية تسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة، وتحقيق انسيابية الحركة، وتقليص زمن الانتظار، بأعلى معايير الدقة والكفاءة والأمان.

وأفاد أن الجوازات سخّرت منظومة متقدمة من الحلول التقنية الحديثة، أبرزها البوابات الإلكترونية التي تتيح إنهاء إجراءات السفر آليّاً بسرعة وسهولة، لتعزيز تجربة الحجاج أثناء مغادرتهم المملكة، ووظفت أجهزة الترجمة الفورية التي تعمل إلكترونياً بـ138 لغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات.

وأشار المتحدث إلى استخدام أجهزة «الكاونتر المتنقل» المزودة بالحلول الرقمية المبتكرة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنافذ الدولية، وإنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على نحو سلس وسريع دون انتظار.