تأتي إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، ورفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمسّ سيادة الدول الخليجية الشقيقة، وتضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها لما قد تتخذانه من إجراءات لحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما؛ لتؤكد مواقف السعودية الثابتة إلى جانب الدول الخليجية والعربية والإسلامية في مواجهة ما قد يهدد أمنها ووحدتها واستقلالها وسكينة شعوبها.

ولم تكن هذه المواقف الصلبة وليدةً للصدفة، وإنما هي نهج ثابت للقيادة السعودية التي تؤكد في كل مرة أنها لن تتردد في مواجهة كل ما قد يهدد استقرار المنطقة وأمن شعوبها، التي تنظر إلى السياسة السعودية بنوعٍ من التقدير؛ باعتبارها مصدر اطمئنان للدول والشعوب، خصوصاً أنها تسلك الطرق الدبلوماسية السلمية لحلحلة الملفات الشائكة في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار مواجهة كلِّ من يتطاول ويخالف الأعراف والقوانين الدولية ويعتدي على الدول والشعوب بأساليب مرفوضة وسافرة لا يقبلها العقل أو المنطق، كما هو الحال في الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية شقيقة.

تبقى السعودية الحضن الدافئ لكل العرب والمسلمين وهي تتبنى قضاياهم وتدافع عنها في المحافل الدولية؛ لكي ينالوا حقوقهم، وفي المقدمة تأتي القضية الفلسطينية، التي تتصدر أولويات السياسة السعودية، إضافة إلى ما تواجهه اليمن وسورية والسودان والعراق وليبيا من اختلالات أمنية تسعى السعودية للتصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يتناسب مع آمال وتطلعات شعوبها في الحياة الكريمة أسوة بشعوب العالم.