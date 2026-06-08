عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، أمس، اجتماعها الثامن عشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض. وخلال الاجتماع وافقت الهيئة العامة على إحالة 40 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، شملت عدداً من التقارير السنوية؛ من بينها تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للترفيه، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني للمناهج، والهيئة السعودية للمياه. كما وافقت على إحالة عدد من مشاريع الأنظمة تمهيداً لعرضها تحت قبة المجلس، إلى جانب مشاريع مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة مع دول شقيقة وصديقة.