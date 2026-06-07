جددت وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس: «إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، وتجدد المملكة تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضافت، أن المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.

وفي نفس السياق، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لأي استهداف يمسّ سيادة لبنان وجيشه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المملكة تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، إثر استشهاد عدد من أفراد الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أداء واجبهم الوطني، مؤكدة تضامنها مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره.