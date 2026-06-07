بمتابعة أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من أعمالها، لتختتم رحلة ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي رافقتهم منذ لحظة قدومهم إلى المملكة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وتشهد مدينة الحجاج حركة مغادرة متواصلة للحجاج العائدين إلى بلدانهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، إذ تعمل الجهات الحكومية والخدمية المشاركة وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات اللازمة بكل يُسر وانسيابية؛ امتداداً للنجاح الذي تحقق خلال مرحلة استقبال الحجاج عند قدومهم عبر المدينة ومنها إلى المشاعر المقدسة.