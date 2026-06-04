اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع «سمع السعودية» التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدن سمنداغ والدفنة والريحانية بمحافظة هاتاي في تركيا، الذي نُفّذ خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو 2026م، بمشاركة فريق طبي تطوعي متخصص. وقدّم الفريق خلال الحملة خدمات تخطيط السمع، وقياس القوالب السمعية، وبرمجة المعينات السمعية وتوزيعها على المستفيدين، الذين بلغ عددهم 371 مستفيداً. ويأتي تنفيذ المشروع ضمن جهود المملكة الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، الهادفة إلى دعم المحتاجين والمتضررين حول العالم، وتقديم برامج نوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة.