استقبل أمراء المناطق ونوابهم في مقارّ الإمارات، أمس (الثلاثاء)، الوكلاء ومديري الإدارات ومنسوبيها الذين قدّموا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادل أمراء المناطق ونوابهم التهنئة لمنسوبي الإمارات، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة.

وأكدوا، أن النجاحات التي تحققت في موسم حج هذا العام جاءت امتداداً للدعم الكبير والاهتمام المتواصل اللذين توليهما القيادة لضيوف الرحمن، وما سخرته من إمكانات بشرية وتقنية وخدمية أسهمت في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج.

وأشاروا إلى أن ما تحقق يعكس مستوى التناغم والتنسيق بين الجهات المعنية، ويشكّل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة العمل والخدمات وتعزيز كفاءتها بما يواكب تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب أمراء المناطق ونوابهم عن شكرهم لمنسوبي الإمارات على مشاعرهم الطيبة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل وبذل الجهود لخدمة الوطن والمواطن، وتحقيق تطلعات القيادة.