زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية من (104) دول حول العالم، أمس (الثلاثاء)، «المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية»، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي أعدّته الوزارة لضيوف البرنامج خلال زيارتهم المدينة المنورة.

واطّلع ضيوف البرنامج على أقسام المعرض والمتحف، بدءاً بجناح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجناح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جناحي مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً، إضافة إلى الجناح الخاص بالأدوات والمقتنيات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.

وشاهد الضيوف مقاطع مرئية وصوراً تحكي واقع الدين الإسلامي السمح، والسيرة النبوية المطهّرة، وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عبر استخدام تقنيات العرض الحديثة من لوحات «جرافيكس» ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي.