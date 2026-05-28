أشاد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود نوعية ضمن منظومة أمن الحج، مؤكداً أن ما تشهده منظومة الحج من تكامل أمني وتنظيمي وخدمي وما تملكه من تجهيزات متقدمة يجسّد مستوى العناية بضيوف الرحمن، ويعزّز كفاءة تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية بما يضمن أمن الحجاج وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

جاء ذلك لدى زيارته فجر أمس (الأربعاء) قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، المشارِكة ضمن قوات أمن الحج، وكان في استقباله رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني.

واطّلع وزير الداخلية، خلال زيارته التفقدية، على مستوى الجاهزية العملياتية لقوات الأمن الخاصة والخطط الأمنية والتنظيمية المعدّة لموسم الحج، واستمع إلى إيجاز قدمه قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فهد غازي الحربي، تناول سير الاستعدادات الميدانية وآليات تنفيذ المهام الأمنية بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى التنسيق الأمني بين القطاعات الأمنية والعسكرية كافة.