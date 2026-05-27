باطمئنان وسلام، صعد ضيوف الرحمن أمس (الثلاثاء) إلى مشعر عرفات تحفُّهم عناية الله، ثم الرعاية الكاملة من القطاعات المعنية بالحج. واكتملت عملية التصعيد في توقيتها المحدد بلا عوائق بفضل المسارات والتنظيمات الدقيقة والخطط المسبقة التي أعدتها الجهات المعنية لضمان سلامة الحجاج. واكتسى سفح الجبل بالبياض، والدعاء، والخشوع، فيما حرصت القوات الأمنية على وضع كافة التدابير التي تضمن التصعيد الآمن والتوجيه والإرشاد والعون. وحثّت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن في عرفة على البقاء في مخيماتهم حتى الرابعة حماية لهم من أشعة الشمس.