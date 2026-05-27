أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفة.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا، صباح أمس (الثلاثاء)، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية.

وواكبت قوافل الحجيج خلال توجهها إلى مشعر عرفة متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات؛ وانتشر رجال الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة، مع الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم.

وفي ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تم توفير كافة الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة، تلبيةً لاحتياجات الحجاج الذين توافدوا من شتى بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

تنظيم الحشود في الحرم والجمرات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بأمان وطمأنينة، وتنسيق وانسجام تام في الأداء بين الجهات الحكومية والخدمية كافة، إذ اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، وبانسيابية مرورية عالية، تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات، كما جرت الترتيبات الميدانية لتصعيد الحجاج الذين اتجهوا أمس مباشرة من العاصمة المقدسة إلى عرفات، والنفرة منها إلى مزدلفة وعودتهم لأداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، والإقامة في منى حتى نهاية ثالث أيام التشريق، ويتم خلالها تنفيذ خطة إدارة وتنظيم الحشود بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر.