أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن مجلس التعاون شكّل منذ تأسيسه نموذجاً رائداً وصرحاً شامخاً يجسد عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير، واستطاع بفضل الله ثم بدعم وتوجيهات قادته أن يحقق إنجازاتٍ إستراتيجيةً كبرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وأن يعزز مكانته الإقليمية والدولية شريكاً موثوقاً فيه للشراكات الدولية ولترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم التنمية المستدامة.

وقال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «نقف بكل فخر واعتزاز أمام مسيرةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والإنجازات، نستذكر فيها الرؤية الحكيمة والنهج السديد الذي أرسى دعائمه القادة المؤسسون لمجلس التعاون قبل 45 عاماً، حيث جعلوا من هذا الكيان المبارك نموذجاً رائداً، ومنارةً للوحدة والتكامل والتضامن بين دوله وشعوبه».

وأضاف: «على الرغم مما تتعرض له منطقتنا من أحداث وتطورات غير مسبوقة أدت إلى انعكاسات خطيرة على العالم أجمع، إلا أننا نؤكد بكل ثقة أن مسيرة مجلس التعاون بما تحمله من إرثٍ عظيمٍ وإنجازاتٍ راسخة، ستواصل تقدمها نحو آفاقٍ أرحب من التكامل والازدهار، مستندةً إلى توجيهات القادة ووحدة الصف الخليجي، ورسوخ الإرادة، وطموحات شعوب الخليج نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وأمناً واستقراراً».

وأشار البديوي إلى ما تشهده مسيرة مجلس التعاون المباركة من إنجازات راسخة، وما تنعم به دول الخليج من أمن واستقرار وتنمية وازدهار يجسد عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير التي تجمع شعوب دول المجلس، الأمر الذي يضاعف المسؤوليات تجاه الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها. ومن هذا المنطلق، فإن الواجب يحتّم مواصلة ترسيخ الوحدة الخليجية وتعزيز التكامل والتكاتف؛ لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، ومواكبة تطلعات المستقبل، للحفاظ على المكتسبات الخليجية القيمة.