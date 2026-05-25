استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة وافرشاد عبر الهاتف المجاني الموحد أكثر من (200,000) اتصال منذ بداية موسم الحج حتى أمس الأول.

ويعمل على خدمة الهاتف المجاني أكثر من (200) داعية مؤهل، إلى جانب (30) مترجمًا فوريًا يقدمون خدماتهم بـ(14) لغة عالمية تشمل: العربية، والإنجليزية، والإندونيسية، والأردية، والروسية، والصينية، والفرنسية، والهوسا، والبنغالية، والتركية، والأمهرية، والهندية، والفلبينية، والفارسية، ويعملون من مختلف مناطق السعودية للإجابة على أسئلة الحجاج واستفساراتهم الشرعية على مدار الساعة.

ويُعد الهاتف المجاني أحد أبرز الخدمات التوعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، إذ يتيح للحجاج التواصل المباشر مع الدعاة والمختصين دون الحاجة للحضور الميداني، الأمر الذي يسهم في سرعة تقديم الإجابات الشرعية، ورفع مستوى الوعي الديني بين ضيوف الرحمن، مستفيدًا من الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الحجاج.

وأوضحت الوزارة أن المستهدف خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، هو الوصول إلى أكثر من (1,000,000) مستفيد عبر الهاتف المجاني، في ظل التوسع المستمر في الخدمات التوعوية، ورفع جاهزية فرق العمل من الدعاة والمترجمين؛ لمواكبة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم.