بناءً على توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، التقى نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور سامي الرحيلي، والرئيس التنفيذي لتجمّع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن الحربي.

ووجّه الأمير سعود بن نهار بمواصلة تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة، ورفع مستوى الاستعداد لفترة الزيارة الثانية بما يواكب كثافة القدوم بعد الحج، ويعزِّز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والزوار.

واستعرض اللقاء أعمال المنظومة الصحية خلال موسم الحج، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب تنفيذ الخطط التشغيلية الهادفة إلى ضمان استمرارية الرعاية الصحية خلال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة.

واطّلع الأمير سعود على مؤشرات الأداء المرتبطة بالخدمات الصحية والإسعافية، ومستويات الاستجابة للحالات الصحية، ودور الأنظمة التقنية والتجهيزات الحديثة في دعم الأعمال الميدانية ورفع كفاءة التعامل مع الحالات في مختلف مواقع الخدمة.

وأكد نائب أمير منطقة المدينة المنورة أنّ ما تقدمه القطاعات الصحية، خلال موسم الحج، يعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية، ويجسد العناية الكبيرة التي توليها القيادة بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات كافة لتقديم خدمات صحية متقدمة تراعي سلامة الحجاج وجودة الرعاية المقدمة لهم.