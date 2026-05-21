ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، أمس، اجتماعاً بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وعدد من قيادات منظومة الاقتصاد الرقمي والتقنية. واطّلع، خلال الاجتماع، على جاهزية منظومة الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي لموسم حج 1447هـ، والدور الذي تؤديه في تمكين الجهات الحكومية والخدمية من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة لضيوف الرحمن، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاستشعار عن بُعد، بما يسهم في انسيابية رحلة الحاج ورفع كفاءة إدارة الحشود والخدمات وتعزيز مستويات السلامة وجودة التجربة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

كما استعرض مؤشرات التقدم في البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات التقنية في منطقة مكة المكرمة، إذ شهدت المنطقة تضاعفاً في عدد الوظائف التقنية، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني إلى 36%، إضافة إلى الاطلاع على برامج ومبادرات دعم ريادة الأعمال وتمكين الابتكار. وناقش الاجتماع فرص التطوير والتحسين وتعزيز المكتسبات الرقمية والتقنية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، ويدعم جاهزية المنطقة لاستضافة ضيوف الرحمن بكفاءة وموثوقية عالية.