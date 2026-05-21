ناقشت جلسة منتدى «الصحة والأمن» في الحج، أمس، دور التحول الرقمي في إدارة الحشود وتعزيز سلامة الحجاج. واستعرضت الجلسة الحلول الذكية التي تحسن حركة الحشود، وتدعم المراقبة والاستجابة السريعة، وتضمن بيئة أكثر أماناً. واستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة للتحول الرقمي المهندس عبدالعزيز المتحمي، تطوير الأنظمة الرقمية المتقدمة لإدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج، مؤكداً أن التكامل بين الجهات الحكومية عنصر أساسي في نجاح خطط السلامة التشغيلية، وأن البيانات الذكية أصبحت ركيزة لتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، أوضح رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية الدكتور محمد الحامد، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تلعب دوراً مباشراً في تحليل حركة الحشود والتنبؤ بالكثافات البشرية، مما يعزز الأمن ويرفع سرعة الاستجابة الميدانية، ويسهم في بناء منظومة استباقية تدعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

فيما تناول الدكتور عمر النزهة، دور التحول الرقمي في رفع مستوى السلامة الصحية، مبيناً أن البيانات والتحليلات الذكية حسّنت سرعة التعامل مع الحالات الطارئة. وفي جلسة حوارية أخرى أشار وكيل الالتزام والتراخيص بوزارة الصحة المهندس عبدالله النعيم، إلى أن تطبيق الاشتراطات التنظيمية ورفع مستويات الامتثال يسهمان في تحسين كفاءة المنشآت والخدمات المقدمة للحجاج، وأوضح أن الوزارة تعمل وفق خطط رقابية متكاملة تشمل الجولات الميدانية والتقييم المستمر للمنشآت الصحية. وأشار النعيم إلى أن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة أسهما في تطوير آليات الرقابة عبر الأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتحليل البيانات وقياس مؤشرات الامتثال، مما يرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج.