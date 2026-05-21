أكد وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة، أن موضوعات ندوة الحج هذا العام تعكس عمق التحولات التي شهدتها المنظومة خلال أكثر من 50 عاماً، إذ رسخت السعودية نموذجاً رائداً عالمياً في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية قائماً على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة.

وقال، خلال مشاركته في أعمال ندوة الحج الكبرى: إن في موسم حج هذا العام تتجلى المنظومة المتقدمة في إدارة رحلة الحجاج عبر تشغيل آلاف الرحلات وتكامل أعمال عشرات الجهات لإدارة منظومة تشغيلية تعد الأعقد في العالم، ضمن نطاق مكاني محدود وفترة زمنية وجيزة.

وأبان، أن المنظومة انتقلت من إدارة تعتمد على الاستجابة للتحديات إلى منظومة تدار بالعلم والتقنيات الحديثة.

ولفت وزير الحج إلى أن ما نشهده اليوم من تكامل في الجهود وتطور في الأداء لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم دعم القيادة وحرصها الدائم على أن تكون خدمة ضيوف الرحمن في أعلى مستوياتها، بما يليق بعظمة المكان وشرف الرسالة.

وبين، أن ندوة الحج تأتي امتداداً لمسيرة علمية تجاوزت 50 عاماً من الحوار العلمي حول تطوير منظومة خدمات الحج، ليعكس ذلك مكانة هذه الشعيرة في وجدان هذه البلاد وقادتها، وحرصهم على أن يبقى العلم شريكاً في الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز رضا ضيوف الرحمن.

من النظام التقليدي إلى التنبؤ الاستباقي

مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، شدد على أن ما نشهده اليوم من تطور في نمو الخدمات وتحسين تجربة الحجاج أمر واضح للجميع، إذ ذابت المشقة مع جودة التنظيم، فهناك أكثر من 600 دور تقوم بها نحو 60 جهة تتبادل هذه الأدوار في الحج، ما جعل إدارة الحشود تنتقل من النظام التقليدي إلى نظام متطور مبني على التنبؤ الاستباقي لتجنب الخطر.

وأضاف، في كلمته بندوة الحج، أن جودة التكامل بين الجهات المختلفة ذللت التحديات في الحج، وما نشاهده اليوم من بوادر تدعو بشكل كبير إلى التفاؤل حول خطط الحج، وهو ما يتجلى في الانسيابية الكبرى في مكة المكرمة قبل بدء الحج، وهذا هو الهدف المبتغى وهو الوصول إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن التقنية والميدانية.

وأوضح، أن هناك أكثر من 60 جهة تتناغم بشكل كبير في الحج، وتم الانتقال من مرحلة التكامل إلى الاندماج وبدأنا في مرحلة التخطيط الآمن للحج، وحتى يتم الوصول إلى هذه المرحلة لا بد أن تكون هناك معايير للتخطيط، أحدها هو تطبيق مبدأ الوقاية في كل مراحل الحج، إذ تعمل كل المنظومة على مبدأ تجنب وقوع الخطر.

وأشار البسامي إلى أن إدارة الحشود وتحقيق الأمن والتخطيط للحج ليست معقدة، ولكنها في الوقت نفسه ليست سهلة بالشكل الذي قد يراه عامة الناس.