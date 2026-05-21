نظّمت غرفة الباحة، أمس، لقاءً ثقافياً ومجتمعياً بعنوان «التنمية الثقافية»، بحضور رئيس مجلس الإدارة ماشي محمد العُمري، وبمشاركة عددٍ من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في المنطقة.

وتناول المتحدث الدكتور علي محمد الرباعي، دور الثقافة في حياة الشعوب، وأثرها في تعزيز التنمية والاستدامة، إلى جانب أهمية احتضان المبادرات والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في إثراء الحراك الثقافي والمجتمعي بمنطقة الباحة.

واستعرض الرباعي أهمية الاستثمار في الثقافة بوصفها ركيزةً للتنمية المجتمعية، ودورها في التحولات التنموية وبناء الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، إضافةً إلى مناقشة سبل دعم المبادرات النوعية وتمكين المؤسسات الثقافية من أداء أدوارها التنموية والمعرفية.

وشهد اللقاء تفاعلاً من الحضور عبر المداخلات والنقاشات التي تناولت واقع المشهد الثقافي، وأهمية تكامل الجهود بين الجهات المختلفة لدعم البرامج والمبادرات الثقافية، بما يعزز الحراك الثقافي ويسهم في تنمية المجتمع.