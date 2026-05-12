تحتفي «فنون العُلا» بمشاركة أكثر من 20 فنانًا سعوديًا ودوليًا، ممن ارتبطت تجاربهم الفنية ببرامجها، في الدورة الـ61 من المعرض الدولي للفنون «بينالي البندقية»، الذي يُقام خلال الفترة من 9 مايو إلى 22 نوفمبر 2026، في مشاركة تعكس تنامي دور العُلا في الإسهام بصياغة المشهد الثقافي العالمي.

وتتوزع مشاركة الفنانين عبر الأجنحة الوطنية، والمعارض المؤسسية، والبرامج المستقلة، فيما تُسلّط الدورة الحالية من «بينالي البندقية» الضوء على الامتداد العالمي للفنانين الذين تعاونوا مع «فنون العُلا» عبر مهرجاناتها ومعارضها ومبادراتها الثقافية المتنوعة؛ انعكاسًا لعمق المنظومة الإبداعية المتنامية في العُلا وتطورها. وتضم المشاركة أسماءً بارزة من المملكة وخارجها، ممن حظوا بالدعم عبر برامج الفنون والتصميم في العُلا، حيث أسهم هؤلاء الفنانون في إثراء الحوار الثقافي الدولي، مستلهمين أعمالهم من طبيعة العُلا الفريدة، وإرثها الثقافي والاجتماعي العريق. وتتضمن نسخة هذا العام من «بينالي البندقية» أعمالًا لعدد من الفنانين السعوديين والعالميين البارزين، ممن تم تكليفهم بإنتاج أعمال فنية دائمة وضخمة تتناغم مع طبيعة العُلا، وذلك ضمن مشروع «وادي الفن».