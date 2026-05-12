صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إضافة قسم للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ46، وذلك بناءً على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتأتي هذه الخطوة التطويرية النوعية لتعزيز شمولية المسابقة التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في رحاب المسجد الحرام، وتمتد رسالتها العالمية لتشمل البنين والبنات منذ تأسيسها 1399هـ. كما تضمّنت الموافقة إقامة الحفل الختامي للمسابقة بتاريخ 6/ 3/ 1448هـ. وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عنايتهما الدائمة بكل ما يخدم القرآن الكريم وينشر علومه، مؤكداً أن إضافة قسم للإناث في المسابقة العالمية التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله، وإيمانها بالدور المحوري للمرأة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وحرصها على ربط الناشئة من الجنسين بالقرآن الكريم وتشجيعهم على حفظه وتدبره.

وأشار آل الشيخ، إلى أن الوزارة باشرت فور صدور الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها واعتماد الترتيبات التنظيمية للدورة الحالية، بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنظيم، سائلاً المولى – عزّ وجل – أن يجزي القيادة خير الجزاء على دعمها المتواصل لخدمة كتاب الله تعالى تعليمًا وطباعةً ونشرًا وتشجيعًا لأبناء وبنات المسلمين على الإقبال عليه.