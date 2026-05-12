بإشراف ومتابعة من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، طلائع ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ؛ لأداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات.

وهيأت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خدماتها للحجاج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتتناغم فيها الجهود في مشهد عملي دقيق تمضي فيه الجهات المدنية والأمنية والقطاعات غير الربحية بخطى متكاملة تبنى وتدار فيها التفاصيل بدقة، وتُختصر فيها المسافات، لتشكل نقطة بداية ميسّرة لرحلة الحاج نحو المشاعر المقدسة.

وعبر ضيوف الرحمن القادمون عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين وولي العهد، على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة، مشيدين بحسن الاستقبال وانسيابية الإجراءات وتكامل الخدمات داخل مدينة الحجاج بحالة عمار.

وأوضحوا، أن إجراءات الدخول تمت بكل يسر وسهولة، وسط تنسيق متكامل بين الجهات الحكومية والخدمية، إلى جانب توفر الخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية، مما أسهم في تهيئة أجواء مريحة ومطمئنة للحجاج منذ دخولهم المنفذ، مشيرين إلى أن ما شاهدوه من دقة في التنظيم وسرعة في الأداء يعكس مستوى الاحترافية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن الخدمات المقدمة خففت كثيراً مشقة السفر، وهيأت بداية مريحة لرحلتهم الإيمانية نحو المشاعر المقدسة.