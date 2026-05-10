شارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة 2026، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «كل طائر له أهميته – ملاحظاتك لها أهميتها!»، تعزيزًا لدور المجتمع في رصد الطيور المهاجرة ودعم الجهود الدولية لحمايتها.

وأكد المركز، أن هذه المناسبة تُعد فرصة عالمية للتوعية بأهمية الطيور المهاجرة ودورها في استدامة النظم البيئية، إذ تسهم في نقل البذور والحد من الآفات وتعزيز التنوع الأحيائي، وتشكل مؤشرًا مهمًا على صحة البيئات الطبيعية.

وأشار إلى أن المملكة تُعد من أهم مسارات الهجرة عالميًا، حيث تعبر أجواءها أكثر من 300 نوع من الطيور، فيما يبلغ عدد الأنواع المسجلة 499 نوعًا تنتمي إلى 67 عائلة، بينها 223 نوعًا متكاثرًا ونحو 180 نوعًا من الطيور المائية، مما يعكس ثراء بيئاتها الطبيعية.

وبيّن المركز، أن حماية الطيور المهاجرة تمثل إحدى أولوياته، من خلال المحافظة على موائلها الطبيعية والحد من المخاطر التي تواجهها أثناء الهجرة، وتنفيذ مبادرات نوعية مثل تركيب عوازل على خطوط الكهرباء في مسارات الهجرة، وأتمتة إجراءات موسم الصيد عبر منصة «فطري» لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات.

كما تشمل الجهود تنفيذ المسوحات الميدانية، ومراقبة مسارات الهجرة، وتحديث قوائم الطيور، ودراسة المناطق المهمة للتنوع الأحيائي، بما يدعم اتخاذ قرارات بيئية مبنية على البيانات.

ونتيجة لهذه الجهود، حصلت المملكة على شهادة «الريادة المتميزة» للأنواع المهاجرة خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر بالبرازيل، امتدادًا لفوزها بجائزة الريادة في مؤتمر الأطراف الرابع عشر بسمرقند عام 2024.

وفي ختام البيان، دعا المركز أفراد المجتمع والمهتمين إلى الإسهام في رصد الطيور وتوثيقها، دعمًا للمعرفة العلمية وجهود المحافظة على التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية.