أبدى حجاج بيت الله الحرام القادمون من دولة إيران الشقيقة عبر إحدى الحملات، سعادتهم بعد وصولهم لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

ورصدت «عكاظ»، خلال جولتها عدداً من الحجاج الإيرانيين يتبادلون أطراف الحديث على إطلالة أحد الفنادق.

ولم يخفِ الحجاج فرحتهم بوصولهم خلال اليومين الماضيين وإعجابهم بالخدمات والتسهيلات، التي حظوا بها منذ وصولهم الى مكة المكرمة، وبدأ عدد من الحملات في تنفيذ احتفالات بوصول الحجاج إلى مقار سكناهم، وبتقديم الهدايا لهم، وتزيين مداخل الفنادق، وتوزيع الورود احتفالاً بوصولهم إلى المشاعر المقدسة.