شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال فهد محمد منيخر، في مراسم توديع الفوج الأول من الحجاج النيباليين، بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية عاصم شاه، ورئيس المفوضية الإسلامية النيبالية المكلّف محمدين عالم، ورئيس لجنة الحج مختار أحمد، وعدد من مسؤولي السفارة.

وقدّم السفير منيخر للحجاج أطيب التمنيات بحج مبرور وسعي مشكور، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية في المملكة أكملت، بتوجيهات القيادة، جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم، عبّر الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على ما تقدمه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وما توفره من خدمات متكاملة تسهم في أداء المناسك بطمأنينة.