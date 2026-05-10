كشفت منصة «مساند»، تفاصيل الإجراءات المرتبطة ببلاغات انقطاع العمالة المنزلية عن العمل، وأوضحت الآلية النظامية لتقديم البلاغات إلكترونيًا

وأوضحت المنصة، الفرق بين حالتي «الانقطاع عن العمل» و«التغيب عن العمل»، مبينة أن الانقطاع يُقصد به ترك العامل المنزلي للعمل دون مبرر أو تواصل مع صاحب العمل، وتُسجل حالة العامل «منقطع عن العمل» خلال أول 60 يومًا من تاريخ الانقطاع.

وأضافت، أن حالة العامل تتحول تلقائيًا إلى «متغيب عن العمل» بعد مرور 60 يومًا، في حال لم يتم تصحيح وضعه النظامي أو نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء المهلة المحددة.

وبيّنت «مساند»، أن خدمة رفع بلاغ الانقطاع متاحة إلكترونيًا عبر المنصة، وتشمل العمالة المنزلية الحاصلة على هوية «مقيم» فقط، وذلك بعد إصدار الإقامة وتجديدها أو بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وفي ما يخص إلغاء البلاغ، أوضحت المنصة، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ الانقطاع خلال فترة التجربة البالغة 90 يومًا، بينما يُتاح لصاحب العمل إلغاء البلاغ خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه بعد انتهاء فترة التجربة.

واستعرضت المنصة خطوات تقديم البلاغ، والتي تبدأ بالدخول إلى حساب المستفيد في «مساند»، ثم التوجه إلى صفحة «العمالة»، واختيار «عرض التفاصيل»، يليها «إجراءات أخرى»، ثم خدمة «الإبلاغ عن انقطاع العمل»، وأخيرًا تأكيد إرسال البلاغ.