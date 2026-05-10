يشارك المنتخب السعودي للعلوم والهندسة –ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم– في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2026)، الذي يُقام من 9 إلى 15 مايو الجاري في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة من نحو 70 دولة حول العالم. ويواصل المنتخب السعودي حضوره المميز في المعرض، بعد أن حصد حتى الآن 185 جائزة؛ منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة، محققاً في النسخة الماضية المركز الثاني عالمياً في عدد الجوائز الكبرى بعد الولايات المتحدة.

ويضم وفد المملكة 42 طالباً وطالبة يشاركون بمشاريع نوعية في مجالات علمية واعدة، جرى اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2026)، الذي يُعد أحد أبرز برامج (موهبة) السنوية لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

وتأهل الطلبة بعد منافسة شارك فيها أكثر من 357 ألف طالب وطالبة قدموا ما يزيد على 34 ألف مشروع علمي في 22 مجالاً، مروراً بست مراحل تقييم دقيقة شملت 16 معرضاً على مستوى المناطق، وأربعة معارض مركزية، وصولاً إلى معرض إبداع للعلوم والهندسة، ثم الترشيح النهائي عقب معسكر تأهيلي مكثف في مركز «مشكاة» التفاعلي.

وسجلت (موهبة) إنجازاً عالمياً بدخول (إبداع 2026) موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم، بعد تجاوز عدد المشاريع المشاركة 34 ألف مشروع، في تأكيد على تقدم المملكة في دعم الابتكار وتنمية رأس المال البشري. وخضع الطلبة المشاركون في (آيسف) لبرامج تدريبية مكثفة نفذتها (موهبة) على مدى عام كامل، شملت اختبارات تشخيصية وترشيحية، وتدريباً متخصصاً على مهارات البحث العلمي والعرض والإلقاء، بهدف تأهيلهم لتمثيل المملكة في أكبر محفل علمي دولي للطلبة الموهوبين.